Льготные кредиты в Подмосковье чаще других оформляют представители бьюти-сферы

Для самозанятых, в том числе, зарегистрированных в Подмосковье, упростили процедуру оформления льготных займов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь они могут подать заявку через портал госуслуг. Президент Ассоциации самозанятых Московской области Александра Закирова рассказала, что лидерами среди самозанятых, пользующихся такими кредитами, являются представители бьюти-сферы. Они используют средства для обучения и приобретения оборудования, сообщает Радио 1.

Также Закирова отметила, что чаще всего самозанятые берут потребительские кредиты до 500 тысяч рублей.

Напомним, в настоящий момент граждане, которые платят налог на профессиональный доход, могут взять кредит до 1 миллиона рублей сроком до трёх лет без обеспечения. Или от 1 до 5 миллионов рублей на срок до 5 пяти лет при наличии обеспечения. Ставка – 7,5%.