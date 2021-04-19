Льготные кредиты в Подмосковье чаще других оформляют представители бьюти-сферы
Для самозанятых, в том числе, зарегистрированных в Подмосковье, упростили процедуру оформления льготных займов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь они могут подать заявку через портал госуслуг. Президент Ассоциации самозанятых Московской области Александра Закирова рассказала, что лидерами среди самозанятых, пользующихся такими кредитами, являются представители бьюти-сферы. Они используют средства для обучения и приобретения оборудования, сообщает Радио 1.
Также Закирова отметила, что чаще всего самозанятые берут потребительские кредиты до 500 тысяч рублей.
Напомним, в настоящий момент граждане, которые платят налог на профессиональный доход, могут взять кредит до 1 миллиона рублей сроком до трёх лет без обеспечения. Или от 1 до 5 миллионов рублей на срок до 5 пяти лет при наличии обеспечения. Ставка – 7,5%.
Между тем, ранее сообщалось, что в центре «Техноград» на ВДНХ пройдёт бесплатный онлайн-курс «Как стать самозанятым и продвигать свое дело». Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, программа онлайн-курса состоит из четырех вебинаров. На первом занятии участникам расскажут о видах деятельности, для которых доступно применение режима самозанятого, объяснят последовательность регистрации, научат рассчитывать и оплачивать налоги. Следующее занятие посвятят рассмотрению различий в части налогообложения и отчетности между индивидуальным предпринимателем и самозанятым.
В ходе третьего занятия участники узнают, как самозанятым продвигать свои услуги, с помощью каких ресурсов и как правильно оформить страницу в соцсетях для привлечения потенциальных клиентов. Последнее занятие будет посвящено изучению федеральных и региональных мер поддержки самозанятых, как действующих, так и планируемых к внедрению в ближайшее время.
Курс стартует 20 апреля. Для слушателей будет создан чат, где они смогут общаться и получать консультации. Обучение бесплатное. Для участия в курсе необходима предварительная регистрация.
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