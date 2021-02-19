Вице-мэр Ефимов: Число самозанятых в Москве превысило полмиллиона
В Москве число самозанятых на 1 февраля 2021 года достигло 504,6 тысячи человек, что больше в 2,4 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
В столице зарегистрированы почти 30% от общего числа российских самозанятых, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Популярность специального налогового режима для самозанятых граждан продолжает расти среди москвичей. Несмотря на то, что январь традиционно является месяцем затишья деловой активности, в этот период количество самозанятых увеличилось на 25 тысяч человек, что соответствует среднему ежемесячному показателю прошлого года. В бюджет Москвы в январе 2021 года поступило 336 млн рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в январе 2019-го», - отметил заместитель мэра.
В период пандемии и ограничений ряды самозанятых активно пополняются за счет представителей профессий, которые оказывают услуги дистанционно, в том числе - копирайтеры, специалисты по IT-технологиям, рекламе и маркетингу, юридические консультанты, бухгалтеры.
С лета 2020 года у самозанятых появилась возможность участвовать в госзакупках на Портале поставщиков. Указав в личном кабинете категорию «самозанятый гражданин», предприниматели могут проводить сделки, участвовать в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса с сохранением тех же льгот. Самозанятые платят налог на профессиональную деятельность по сниженной ставке – 4 или 6% и могут выступать исполнителями госзаказов.
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