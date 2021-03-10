Левкин: Реновация формирует принципиально новый формат городской среды
Благодаря программе реновации в Москве создается пространство нового формата, в котором ключевым приоритетом является здоровье граждан. Об этом заявил в беседе с АГН «Москва» руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
«Мы прекрасно понимаем, что город меняется, становится безопаснее, уютнее комфортнее. Кварталы (построенные в рамках программы), построенные по новым стандартам, снижают уровень загрязнения, шум, повышают уровень вовлеченности жителей в жизнь города, создают стимул для активной и здоровой жизни», - сказал Левкин, отметив, что в нормативы программы заложены высокие требования к экологии, безопасности и заботе о здоровье граждан.
Он добавил, что работа в этом направлении продолжается, стандарты постоянно обновляются. Используются в частности лучшие международные практики на уровне зданий и целых районов.
«В то, что строится сейчас и будет построено еще, уже заложены посылы здорового жилища, здорового города, здоровой территории», - отметил Левкин.
Принципы Urban Health («Здоровый город») — это новый взгляд на развитие современных городов, согласно которому городская среда должна способствовать активной и здоровой жизни.
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