Левкин: Москва руководствуется принципами Urban Health в градостроении
В Москве воплощаются проекты, соответствующие мировому тренду создания комфортных городских территорий (Urban Health). Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин в беседе с АГН «Москва».
По его словам, столица изучает другие передовые практики, внедрение которых позволит сделать жизнь города еще более удобной.
Левкин отметил, что в столице введен стандарт «Моя Улица», который полностью соответствуют всем критериям понятия Urban Health. Также он рассказал о внимательном изучении стандарта Breeam Communities, который предполагает достижение повышенного комфорта, здоровья и безопасности арендаторов и жильцов здания, посетителей и других лиц.
«Их цель — повышение качества жизни в зданиях, реализация мероприятий, способствующих созданию здоровой и безопасной внутренней и внешней среды для жильцов и арендаторов», — отметил Левкин.
Руководитель столичного департамента градостроительной политики добавил, что в Москве планируется провести исследование с использованием методик двух стандартов: активный дизайн (active design) и здоровые улицы (healthy streets).
Принципы Urban Health («Здоровый город») — это новый взгляд на развитие современных городов. Его цель — добиться, чтобы городская среда способствовала активной и здоровой жизни.
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