Левкин: Москва руководствуется принципами Urban Health в градостроении

Левкин отметил, что в столице введен стандарт «Моя Улица», который полностью соответствуют всем критериям понятия Urban Health. Также он рассказал о внимательном изучении стандарта Breeam Communities, который предполагает достижение повышенного комфорта, здоровья и безопасности арендаторов и жильцов здания, посетителей и других лиц.

«Их цель — повышение качества жизни в зданиях, реализация мероприятий, способствующих созданию здоровой и безопасной внутренней и внешней среды для жильцов и арендаторов», — отметил Левкин.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики добавил, что в Москве планируется провести исследование с использованием методик двух стандартов: активный дизайн (active design) и здоровые улицы (healthy streets).

Принципы Urban Health («Здоровый город») — это новый взгляд на развитие современных городов. Его цель — добиться, чтобы городская среда способствовала активной и здоровой жизни.

