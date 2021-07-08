Лесные пожары в Челябинской области заняли более 900 гектаров

Лесные пожары заняли площадь более 900 гектаров в Челябинской области. Для ликвидации стихийного бедствия привлечена авиация, передает пресс-служба МЧС РФ.

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Очаги огня зафиксированы в Увельском, Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах области. По данным МЧС, три очага лесных пожаров занимают площадь в 916 гектаров.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве отмечает, что ликвидацию возгорания затрудняют погодные условия: сильный ветер и сухая жаркая погода. Под угрозой находятся поселения Новокаолиновый, Запасное, Джабык.

Для тушения используется авиационная спецтехника МЧС РФ. Ведомство направило на место самолет-амфибию БЕ-200 и вертолет МИ-8.

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ФОТО: Роскосмос
ТЕГИ:Лесные ПожарыЧелябинская Область
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