Лесные пожары в Челябинской области заняли более 900 гектаров

Очаги огня зафиксированы в Увельском, Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах области. По данным МЧС, три очага лесных пожаров занимают площадь в 916 гектаров.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве отмечает, что ликвидацию возгорания затрудняют погодные условия: сильный ветер и сухая жаркая погода. Под угрозой находятся поселения Новокаолиновый, Запасное, Джабык.

Для тушения используется авиационная спецтехника МЧС РФ. Ведомство направило на место самолет-амфибию БЕ-200 и вертолет МИ-8.

