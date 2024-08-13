Курская АЭС объявила о штатном режиме работы

Курская Атомная электростанция функционирует в штатном режиме, проинформировала её пресс-служба. Сейчас в работе на мощности находятся энергоблоки №3 и №4.

Как уточнили на станции, энергоблоки №1 и №2 переведены в режим эксплуатации «без генерации» согласно графику. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не превышает естественные фоновые значения.