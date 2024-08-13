Курская АЭС объявила о штатном режиме работы
Курская Атомная электростанция функционирует в штатном режиме, проинформировала её пресс-служба. Сейчас в работе на мощности находятся энергоблоки №3 и №4.
Как уточнили на станции, энергоблоки №1 и №2 переведены в режим эксплуатации «без генерации» согласно графику. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не превышает естественные фоновые значения.
Ранее, 8 августа на территории АЭС были найдены осколки и фрагменты сбитых ракет на фоне попыток Вооруженных сил Украины прорваться в Курскую область. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на следующий день, 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция. Из-за аварии был обесточен город Курчатов, где находится АЭС.
Между тем, как сообщает «Газета.Ru», организованная эвакуация началась во вторник, 13 августа в Большесолдатском районе Курской области. Об этом объявил руководитель районной администрации Владимир Зайцев. До этого люди покидали район самостоятельно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru