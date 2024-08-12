ВСУ обстреляли приграничную зону Энергодара

ВСУ обстреляли приграничную зону Энергодара. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина.

По ее словам, звуки обстрела были слышны за пределами города, вдоль береговой линии.

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Энергодар расположен на левом берегу Днепра в Запорожской области, рядом с крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

С начала боевых действий Энергодар неоднократно подвергался обстрелам и атакам беспилотников, при этом Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в нападениях на атомную электростанцию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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