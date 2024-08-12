ВСУ обстреляли приграничную зону Энергодара
ВСУ обстреляли приграничную зону Энергодара. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина.
По ее словам, звуки обстрела были слышны за пределами города, вдоль береговой линии.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра в Запорожской области, рядом с крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.
С начала боевых действий Энергодар неоднократно подвергался обстрелам и атакам беспилотников, при этом Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в нападениях на атомную электростанцию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Иран подготовился атаковать Израиль, как перед нападением в апреле
- Глава курского Льгова Клемешов назвал ситуацию в городе сложной
- Въезд в Краснояружский район под Белгородом закрыт
- Госпогранкомитет Белоруссии: Страны НАТО наращивают группировку на границе
- ВСУ обстреляли приграничную зону Энергодара
- Директор ядерного центра Костюков: «Царь-лазер» заработает через пять лет
- Беловский район в Курской области находится под контролем ВС РФ
- СМИ: В Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа
- Секретари совбезов России и Белоруссии обсудили Украину и Союзное государство
- Зеленский собирает список требований для разрешения бить западным оружием по РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru