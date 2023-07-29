В Москве кондитерская фабрика увеличила выпуск полезных сладостей на 200%

Причиной такого роста объемов производства стал тренд на осознанное питание, который усиливается с каждым годом. В результате кондитеры выпускают все больше изделий из натуральных ингредиентов с пониженным содержанием сахара и меньшей калорийностью.

«Столичные производители способны удовлетворить такой спрос. Например, московская фабрика «Рот Фронт» выпускает линейку полезных кондитерских продуктов Eco-botanica. Спрос аудитории на эти товары вырос в два раза за пять месяцев текущего года. За этот же период фабрика выпустила на 200 процентов больше такой продукции, чем за аналогичный период 2022-го», – рассказал Владислав Овчинский.



В «полезной» линейке продуктов - шоколад, конфеты, печенье, крекеры, галеты, вафли и другие товары. Самым популярным стал зефир с полезными для иммунитета добавками.



Благодаря тому, что кондитерские фабрики Москвы «Красный Октябрь», «РОТ ФРОНТ» и «Бабаевский» вошли в холдинг «Объединенные кондитеры» со статусом промышленного комплекса, они могут пользоваться налоговыми льготами. За счет этого - направлять высвободившиеся средства на развитие производства и расширение ассортимента продукции.

