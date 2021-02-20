Крымский мост заработал в штатном режиме

Движение автотранспорта по Крымскому мосту происходит в субботу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба управление дорог «Тамань».

Ограничения были сняты в 6:00 на движение легкового транспорта, а грузового чуть позже.

Сообщается, что было полностью очищено покрытие дороги, оно было обработано противогололедными материалами.

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Проблемы начались вчера из-за ухудшения погоды, на регион обрушился сильный снег, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, передает RT.

Из-за плохой видимости движение автомобильного транспорта по мосту пришлось перекрывать с самого утра. Позднее оно было восстановлено, но затем опять закрыто. Из-за этого в сторону Крыма образовалось большое скопление машин.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Крымский Мост
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