Крымский мост заработал в штатном режиме

Движение автотранспорта по Крымскому мосту происходит в субботу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба управление дорог «Тамань».

Ограничения были сняты в 6:00 на движение легкового транспорта, а грузового чуть позже.

Сообщается, что было полностью очищено покрытие дороги, оно было обработано противогололедными материалами.