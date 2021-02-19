Режим угрозы ЧС ввели в трех районах Крыма из-за снегопада
Режим угрозы чрезвычайной ситуации ввели в ряде районов Крыма из-за непогоды, передаёт «Крым 24».
По словам зампреда Совета министров Крыма Евгения Кабанова, из-за «ухудшения погодных условий» режим угрозы ЧС введен в Керчи, а также в Белогорском, Ленинском и Кировском районах.
Ранее на полуострове была закрыта часть трассы «Таврида», а также перекрыто движение по автомобильной части Крымского моста. Власти рекомендовали водителям отказаться от поездок по основным дорогам Крыма и трассам в горно-лесной местности.
Непогода с сильным ветром и обильными снегопадами продлится на полуострове до конца этой недели, сообщает РИА ФАН.
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