Режим угрозы ЧС ввели в трех районах Крыма из-за снегопада

По словам зампреда Совета министров Крыма Евгения Кабанова, из-за «ухудшения погодных условий» режим угрозы ЧС введен в Керчи, а также в Белогорском, Ленинском и Кировском районах.

Ранее на полуострове была закрыта часть трассы «Таврида», а также перекрыто движение по автомобильной части Крымского моста. Власти рекомендовали водителям отказаться от поездок по основным дорогам Крыма и трассам в горно-лесной местности.

Непогода с сильным ветром и обильными снегопадами продлится на полуострове до конца этой недели, сообщает РИА ФАН.



