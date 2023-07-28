Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
28 июля 202323:51
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в официальном Telegram-канале с оперативной информацией.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в публикации.
Украина 17 июля нанесла удар по Крымскому мосту. Повреждена автодорожная часть, погибли два человека.
Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности администрации президента США Джо Байдена к атакам на Крымский мост, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru