Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в официальном Telegram-канале с оперативной информацией.

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«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в публикации.

Украина 17 июля нанесла удар по Крымскому мосту. Повреждена автодорожная часть, погибли два человека.

Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности администрации президента США Джо Байдена к атакам на Крымский мост, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/nnlukashenko
ТЕГИ:АвтомобилиКрымский Мост

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