Крымский мост вновь закроют для транспорта
По Крымскому мосту в субботу, 19 ноября, приостановят движение транспорта на 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Мост будет закрыт с 04:00 до 16:00 в связи с проведением технологических работ. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за новой информацией.
Предыдущий раз движение на Крымском мосту останавливали во вторник, 15 ноября. На прошлой неделе были завершены работы по установке второго пролета на транспортном переходе через Керченский пролив.
В октябре на мосту был утроен теракт, из-за подрыва грузовика переход был серьезно поврежден.
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