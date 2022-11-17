Крымский мост вновь закроют для транспорта

По Крымскому мосту в субботу, 19 ноября, приостановят движение транспорта на 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Мост будет закрыт с 04:00 до 16:00 в связи с проведением технологических работ. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за новой информацией.