Хуснуллин назвал сроки восстановления второго железнодорожного пути Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проект восстановления второго пути на железнодорожной части Крымского моста уже почти готов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, на его реализацию потребуется 6-7 месяцев. Отмечается, что в настоящее время движение осуществляется в реверсивном режиме по одному пути.

Хуснуллин также добавил, что в ближайшие две недели будут восстановлены ещё два пролёта автомобильной части Крымского моста.

«У нас задача — надвинуть четыре пролётных строения... Два уже надвинули, два - ещё в ближайшие две недели и уже приступим к асфальтированию», - заключил он.

Ранее в Министерстве транспорта Крыма предупредили, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно остановлено 16 ноября из-за технологических работ, сообщает RT.

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ТЕГИ:Марат ХуснуллинРемонтКрымский Мост
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