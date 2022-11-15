Хуснуллин назвал сроки восстановления второго железнодорожного пути Крымского моста

По его словам, на его реализацию потребуется 6-7 месяцев. Отмечается, что в настоящее время движение осуществляется в реверсивном режиме по одному пути.

Хуснуллин также добавил, что в ближайшие две недели будут восстановлены ещё два пролёта автомобильной части Крымского моста.

«У нас задача — надвинуть четыре пролётных строения... Два уже надвинули, два - ещё в ближайшие две недели и уже приступим к асфальтированию», - заключил он.

Ранее в Министерстве транспорта Крыма предупредили, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно остановлено 16 ноября из-за технологических работ, сообщает RT.

