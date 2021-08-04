Крым установил антирекорд смертности от коронавируса за неделю
Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым Наталья Пеньковская заявила, что за прошедшую неделю на полуострове от коронавируса скончались 73 человека, сообщает РИА Новости.
По её словам, это самый высокий показатель с начала пандемии, и 20% из общего числа умерших - граждане младше 65 лет.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране выявили 22 589 новых случаев коронавируса, сообщает RT. Общее число заболевших - 6 356 784, из них в Крыму - 61 306 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru