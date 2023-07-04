Крым готовит иски к Киеву за блокады

Утром в Новой Москве и Подмосковье была пресечена атака пяти беспилотников

В МЧС опровергли сообщения о том, что из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в гараже в деревне Кривошеино

Крупный пожар потушен к утру в здании бывшей мебельной фабрики в Химках

Город выставил на торги право на размещение автосервиса в Некрасовке

В столице откроется площадка «Музейный» сети «Москино»