Крым готовит иски к Киеву за блокады
Крым готовит четыре иска к Украине по возмещению ущерба от транспортной, банковской, продовольственной и энергетической блокад, заявил председатель комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, передает РИА Новости.
Он отметил, что украинские банки, например, забрали с собой сбережения крымчан на 60 миллиардов рублей.
Россия не допустит никаких наступлений на Крым и Севастополь, заявила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым. Она отметила, что необходимо сделать все, чтобы люди чувствовали себя уверенно и в безопасности, занимались сельским хозяйством, промышленным развитием региона.
В конце июня глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства предупредил, что ВСУ планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru