Крым отменил QR-коды при заселении в гостиницы

Власти Крыма решили аннулировать требование предъявлять QR-коды при заселении в местные гостиницы. Таким образом, постояльцам больше не надо иметь при себе сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или справку о перенесённом заболевании COVID-19.

Соответствующие изменения внесены в Указ главы Республики от 17 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности на территории Крыма, отмечает RT.

Ранее стало известно о закрытии на въезде в Севастополь блокпостов, где была организована проверка QR-кодов, без которых проезд в город был закрыт.

