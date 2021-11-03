Крым отменил QR-коды при заселении в гостиницы
Власти Крыма решили аннулировать требование предъявлять QR-коды при заселении в местные гостиницы. Таким образом, постояльцам больше не надо иметь при себе сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или справку о перенесённом заболевании COVID-19.
Соответствующие изменения внесены в Указ главы Республики от 17 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности на территории Крыма, отмечает RT.
Ранее стало известно о закрытии на въезде в Севастополь блокпостов, где была организована проверка QR-кодов, без которых проезд в город был закрыт.
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