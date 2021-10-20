Крым и Мурманская область ужесточают COVID-меры и вводят QR-коды
Власти Крыма приняли решение ввести систему обязательных QR-кодов для заселения в отели и санатории, а также при визите в заведения общественного питания, ночные клубы, дискотеки, концертные и танцевальные залы.
Кроме того, жителей полуострова старше 65 лет обязали с 25 октября перейти на самоизоляцию – им запрещено покидать место жительства. Исключение сделано только для случаев прямой угрозы жизни и здоровью.
Режим самоизоляции также вводится для невакцинированных жителей старше 65 лет в Мурманской области. Он будет действовать с 30 октября в течение четырёх недель. Заселение в отели региона также станет возможным с этого числа только с QR-кодом. Отмечается, что в это время многие приезжают, чтобы наблюдать северное сияние.
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