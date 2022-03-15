Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось водой

По состоянию на 14 марта объем водохранилища, которое было построено для водоснабжения севастопольского региона, составляет 60 млн 857 тысяч кубометров. Максимальный объем водоема — 64,2 млн кубических метров, пишет Газета.ру.

Запас воды гарантирует стабильное снабжение потребителей в Севастополе в течение нынешнего и будущего года, отмечает РИА ФАН.

Во время специальной операции России на Украине удалось восстановить подачу воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Благодаря снятию водной блокады полуостров сможет сэкономить десятки миллиардов рублей и восстановить сельское хозяйство.

