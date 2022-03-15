Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось водой
Водохранилище Чернореченское — самое крупное в Крыму — заполнилось водой на 94,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства правительства Севастополя.
По состоянию на 14 марта объем водохранилища, которое было построено для водоснабжения севастопольского региона, составляет 60 млн 857 тысяч кубометров. Максимальный объем водоема — 64,2 млн кубических метров, пишет Газета.ру.
Запас воды гарантирует стабильное снабжение потребителей в Севастополе в течение нынешнего и будущего года, отмечает РИА ФАН.
Во время специальной операции России на Украине удалось восстановить подачу воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Благодаря снятию водной блокады полуостров сможет сэкономить десятки миллиардов рублей и восстановить сельское хозяйство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- СМИ: Россияне останутся без иностранных газировки и алкоголя
- Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось водой
- В Московской области отменили ношение масок и социальную дистанцию
- Депутат Кирьянов: YouTube находится в шаге от блокировки
- Джонсон предрек «трудные времена» для Запада из-за отказа от российских энергоносителей
- СМИ сообщили о намерении помощника Байдена провести разговор с Патрушевым
- СМИ: Белоусов поручил разобраться с ростом цен на сахар
- Южная Корея направит Украине нелетальные военные материалы
- В аварии с «КамАЗом» в Новосибирске погибли три человека
- Антонов: Многие западные СМИ выставляют Россию агрессором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru