Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось водой

Водохранилище Чернореченское — самое крупное в Крыму — заполнилось водой на 94,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

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По состоянию на 14 марта объем водохранилища, которое было построено для водоснабжения севастопольского региона, составляет 60 млн 857 тысяч кубометров. Максимальный объем водоема — 64,2 млн кубических метров, пишет Газета.ру.

Запас воды гарантирует стабильное снабжение потребителей в Севастополе в течение нынешнего и будущего года, отмечает РИА ФАН.

Во время специальной операции России на Украине удалось восстановить подачу воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Благодаря снятию водной блокады полуостров сможет сэкономить десятки миллиардов рублей и восстановить сельское хозяйство.

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