Воробьёв: в Подмосковье вновь увеличат число COVID-коек

По его словам, работа по подготовке коек, кислорода и персонала к новой волне COVID-19 ведется повсеместно, во всех подразделениях регионального Минздрава.

Только в госпитале, который открыт в парке «Патриот», удвоят количество коек для больных коронавирусом с 400 до 800, добавил глава региона.

Ранее в центре Гамалеи оценили эффективность вакцины «Спутник М» против «омикрона».

