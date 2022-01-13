Воробьёв: в Подмосковье вновь увеличат число COVID-коек
В Московской области разворачивают все необходимые мощности для того, чтобы оказывать медицинскую помощь инфицированным «омикроном», заявил губернатор Андрей Воробьев.
По его словам, работа по подготовке коек, кислорода и персонала к новой волне COVID-19 ведется повсеместно, во всех подразделениях регионального Минздрава.
Только в госпитале, который открыт в парке «Патриот», удвоят количество коек для больных коронавирусом с 400 до 800, добавил глава региона.
Ранее в центре Гамалеи оценили эффективность вакцины «Спутник М» против «омикрона».
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