Воробьёв: в Подмосковье вновь увеличат число COVID-коек

В Московской области разворачивают все необходимые мощности для того, чтобы оказывать медицинскую помощь инфицированным «омикроном», заявил губернатор Андрей Воробьев.

Проценко: Из-за распространения «Омикрона» в Москве вновь откроется временный госпиталь

По его словам, работа по подготовке коек, кислорода и персонала к новой волне COVID-19 ведется повсеместно, во всех подразделениях регионального Минздрава.

Только в госпитале, который открыт в парке «Патриот», удвоят количество коек для больных коронавирусом с 400 до 800, добавил глава региона.

Ранее в центре Гамалеи оценили эффективность вакцины «Спутник М» против «омикрона».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусПодмосковьеАндрей Воробьев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры