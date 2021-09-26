Кремль показал кадры с отдыха Владимира Путина в Сибири
Кремль показал кадры с отдыха Владимира Путина в Сибири. Президент России в компании министра обороны Сергея Шойгу рыбачили, а также встретили маралов. Видеозаписи показали в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Путин решил остаться на несколько дней в Сибири после Восточного экономического форума. На видео также показано, что глава государства и Шойгу ходили по горам и совершали прогулки на вездеходе и катере. На ночлег они остановились в тайге, поставив палатки.
В марте президент также провёл выходные в Сибири в компании министра обороны. Тогда Шойгу показал Путину свою мастерскую, в которой он занимается изготовлением поделок из древесины.
Ранее в АТОР поблагодарили Путина и Шойгу за рекламу Сибири.
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