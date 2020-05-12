Красноярский край переходит в «масочный» режим

Жителей Красноярского края обяжут носить маски. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона. Губернатор Александр Усс подчеркнул, что масочный режим вводится по рекомендации главного санитарного врача. Использовать средства защиты нужно будет при нахождении в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте.

Однако соответствующий указ только готовится и точная дата введения масочного режима пока не определена, отмечает РЕН ТВ.