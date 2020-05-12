Красноярский край переходит в «масочный» режим
Жителей Красноярского края обяжут носить маски. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона. Губернатор Александр Усс подчеркнул, что масочный режим вводится по рекомендации главного санитарного врача. Использовать средства защиты нужно будет при нахождении в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте.
Однако соответствующий указ только готовится и точная дата введения масочного режима пока не определена, отмечает РЕН ТВ.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, в Красноярском крае с момента начала эпидемии зарегистрировано 1 428 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 227 - за последние сутки.
Напомним, с 12 мая все без исключения жители столицы обязаны использовать маски, респираторы также перчатки в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси. Штраф за отсутствие средств защиты в общественном транспорте составит 5 тыс. рублей, на предприятиях — 4 тысячи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
232 тыс.+10 899 / сут.
Умерли
2 116+107 / сут.
Выздоровели
43 512+3 711 / сут.
- Красноярский край переходит в «масочный» режим
- В Германии назвали способ предотвратить вторую волну COVID-19
- Аналитики сочли просьбу Сечина о льготах странной
- Хозяин сгоревшего хосписа в Красногорске признал вину
- «Хайп»: Онищенко оценил заявление FT о смертности в России от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru