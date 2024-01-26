Краснодар затопило после дождя. Видео

Ряд улиц Краснодара оказались затоплены после сильного, длительного дождя. Как информирует администрация областного центра, ливень шёл всю минувшую ночь.

Приняты заявки о ликвидации локальных подтоплений на восьми участках проезжей части дорог. Техника по откачки воды работает на восьми улицах, которые не имеют ливневой канализации.

На данный момент в работе принимают участие 20 единиц спецтехники. В течение дня ещё четыре машины будут отправлены по четырём адресам, информирует городская администрация. В сети появились видео затопленных улиц.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно прогнозу синоптиков, временами в течении пятницы в Краснодаре будет продолжаться дождь, предстоящей ночью — с мокрым снегом. На дорогах гололедица.

