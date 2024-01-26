Краснодар затопило после дождя. Видео
Ряд улиц Краснодара оказались затоплены после сильного, длительного дождя. Как информирует администрация областного центра, ливень шёл всю минувшую ночь.
Приняты заявки о ликвидации локальных подтоплений на восьми участках проезжей части дорог. Техника по откачки воды работает на восьми улицах, которые не имеют ливневой канализации.
На данный момент в работе принимают участие 20 единиц спецтехники. В течение дня ещё четыре машины будут отправлены по четырём адресам, информирует городская администрация. В сети появились видео затопленных улиц.
{{embed_iS8sGYhWA}}
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно прогнозу синоптиков, временами в течении пятницы в Краснодаре будет продолжаться дождь, предстоящей ночью — с мокрым снегом. На дорогах гололедица.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ансамбль Донских казаков подготовит новую программу к 120-летию со дня рождения Шолохова
- Посол США в Венгрии упрекнул Орбана в действиях в интересах России
- СМИ: Актер Антон Шагин вызвал полицию, получив подозрительную статуэтку
- В Москве в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб человек
- На Луне нашли валуны со странными магнитными свойствами
- Россияне смогут вводить самозапрет на кредиты через банки и МФО
- СМИ: Сенатор Нарусова предложила Совету Федерации стать «министерством счастья»
- Звезда «Слова пацана» Кемстач спел с Бастой на концерте в Дубае
- Краснодар затопило после дождя. Видео
- Мужчина пытался вылететь из Москвы в Оренбург с боевой гранатой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru