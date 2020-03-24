Концерн Volkswagen остановит производство в России на две недели

Компания Volkswagen Group Rus приостановит работу на заводе в Калуге и в Нижнем Новгороде в связи с недостаточным количеством деталей европейского производства для сборки автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.



В период с 30 марта по 10 апреля текущего года будет остановлено производство и контрактная сборка, данный период будет обозначен как простой. Работники предприятий будут получать заработную плату в соответствии с трудовым законодательством РФ, а также согласно внутренним нормативным актам.

По словам представителя компании Volkswagen, перебоев с поставками новых автомобилей и запчастей не будет ни для распространителей, ни для покупателей. Проблемы с поставками комплектующих для заводов появились в связи с пандемией коронавируса нового типа.