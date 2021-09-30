Контроль за соблюдением масочного режима усилили в Подмосковье
Министерство транспорта Московской области в своём Telegram-канале объявило об усилении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте региона.
В ведомстве уточнили, что инспекторы областного минтранса и волонтёры проверяют автобусы, электропоезда, такси, аэропорты. За проезд без маски или респиратора для граждан предусмотрен штраф в размере пять тысяч рублей.
Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и предприятиях общепита, сообщает Ura.ru.
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