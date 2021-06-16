Кондратьев заявил, что Краснодарский край не будет закрывать свои курорты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что высокий туристический сезон в регионе организуют с учётом текущей эпидобстановки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, в настоящее время эпидемическая обстановка на Кубани стабильная и власти не видят необходимости вводить дополнительные меры, так как в регионе до сих пор действует ряд ограничений.

Глава Кубани отметил, что контролируется соблюдение всех антиковидных требований отелями, гостиницами и объектами потребсферы, действует масочный режим, а заполняемость кинотеатров, концертных залов и стадионов не превышает 50% с соблюдением всех санитарных норм.

«Сейчас мы не собираемся закрывать курорты - ни Сочи, ни остальные города», - подчеркнул глава Кубани.

Кондратьев добавил, что дальнейший курортный сезон будет напрямую зависеть от темпов вакцинации.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что чаще всего россияне бронируют поездки в Краснодарский край, Крым и Калининград, сообщает RT. Эксперты считают, что высокий интерес к путешествиям внутри страны связан с частичным закрытием границ и действием программы туристического кешбэка.

