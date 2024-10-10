Кондратьев: При атаке БПЛА на Кубани никто не пострадал

Пострадавших при атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае нет. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Как отметил губернатор, ночью 10 октября средства ПВО отразили массированную атаку дронов.

«Объекты инфраструктуры не пострадали... В двух случаях обломки уничтоженных БПЛА повредили дома жителей региона — в обоих случаях ущерб незначительный», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в хуторе Бойкопонура в Калининском районе были выбиты стекла в двух домах. При этом в станице Пластуновской в Динском районе зафиксировали повреждения хозпостройки, подводящего газопровода, крыши и стекол одного из домов. По словам губернатора, власти помогут жителям в восстановлении имущества.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью военные уничтожили над Краснодарским краем 47 беспилотников ВСУ, пишет «Свободная пресса».

