Кондратьев: На Кубани утилизируют треть загрязненного мазутом песка
Треть песка, загрязненного мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе и вывезенного с пляжей Краснодарского края, придется утилизировать. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП.
«Иначе бы мы всю эту огромную массу везли на утилизацию, что дорого и неэффективно. А это как минимум 170 тыс. тонн... А сейчас это только третья часть, которая будет утилизироваться», — уточнил губернатор.
Кондратьев предположил, что оставшиеся объемы песка используют на дорогах и в строительстве.
Между тем в МЧС Кубани рассказали, что активисты испытали новый метод очистки песка, загрязненного нефтепродуктами. Для этого предложили использовать минерал глауконит, способный обессоливать и обезвоживать нефть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru