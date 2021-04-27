«Коммунальный бонус» обогатит добросовестных ЖКХ-плательщиков Подмосковья
Программа «Коммунальный бонус» запускается в Московской области с 1 мая, сообщил губернатор Андрей Воробьёв в ходе ежегодного программного обращения к жителям региона. Благодаря проекту, добросовестные плательщики за жилищно-коммунальные услуги через сайт МосОблЕИРЦ получат бонусы.
Они будут выражаться в скидках на оплату услуг ЖКХ, покупки в офлайн и онлайн магазинах, обслуживание в кафе и ресторанах. Как отметил Воробьёв, программа представляет особенный интерес для старшего поколения, которое может испытывать трудности в плане взаимодействия с компьютером. Губернатор попросил многофункциональные центры и клубы «Активного долголетия» организовать соответствующее обучение.
Участнику необходимо будет определиться с бонусом, заполнить короткую форму, после чего станет доступен промо-код. Его можно распечатать или получить в электронном виде, уточняет «Радио 1». Список бонусов и партнёров программы размещён на сайте мособлеирц.рф.
В плане ЖКХ такая программа лояльности пока не имеет аналогов в России. Оплата через онлайн ресурсы позволяет на только получать скидки и другие бонусы, но также проводить платёж без комиссии.
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