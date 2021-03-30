Коммунальные службы в Москве находятся в повышенной готовности из-за непогоды
Столичные городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за дождя и сильного ветра. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
По словам Бирюкова, аварийные бригады вышли на круглосуточное дежурство. Кроме того, настроены источники аварийного электропитания. По данным канала, наиболее уязвимы к непогоде объекты топливно-энергетического хозяйства.
В сообщении также указано, что работники со спецтехникой ГУП "Мосводосток" дежурят в местах ожидаемого скопления воды. Организован круглосуточный мониторинг уровня воды в Москве-реке. В городском хозяйстве также заявляют о весеннем паводке.
Городские службы призвали жителей Москвы быть внимательнее, не стоять под деревьями, а также не парковать около них машины. До вечера среды 31 марта в Москве будет сильный дождь и ветер с порывами до 17 м/с. Синоптики предполагают, что может выпасть до 18 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.
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