Коммунальные службы в Москве находятся в повышенной готовности из-за непогоды

По словам Бирюкова, аварийные бригады вышли на круглосуточное дежурство. Кроме того, настроены источники аварийного электропитания. По данным канала, наиболее уязвимы к непогоде объекты топливно-энергетического хозяйства.

В сообщении также указано, что работники со спецтехникой ГУП "Мосводосток" дежурят в местах ожидаемого скопления воды. Организован круглосуточный мониторинг уровня воды в Москве-реке. В городском хозяйстве также заявляют о весеннем паводке.

Городские службы призвали жителей Москвы быть внимательнее, не стоять под деревьями, а также не парковать около них машины. До вечера среды 31 марта в Москве будет сильный дождь и ветер с порывами до 17 м/с. Синоптики предполагают, что может выпасть до 18 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.

