Комфорт пригорода в границах столицы: на торги выставлено три земельных участка под строительство домов

Три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство выставлены на торги в Москве. Подать заявки на участие можно до 1 августа, аукционы состоятся 4 августа. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, в настоящее время городом предлагается три объекта для возведения частных домов: два из них расположены в Троицке, еще один – в Южном Бутове.

«На территориях общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров будущие владельцы смогут возвести дома площадью до 340, 483,6 и 590 квадратных метров соответственно», – отметил Щербаков.

Самый большой участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров находится в поселении Первомайское в деревне Хатминки неподалёку от реки Десна.

Еще один лот предлагается в поселении Щаповское деревни Батыбино. Объект площадью 850 «квадратов» имеет форму квадрата и расположен в зоне развитой жилой застройки поселка.

Третий объект расположен на улице Павлика Морозова в Южном Бутове. Площадь участка более тысячи квадратных метров.

Победители аукционов смогут построить на этих землях жилые или дачные дома, высота которых не превышает 15 метров или трех этажей. При этом они должны быть пригодны для круглогодичного проживания и подключены к центральным или автономным инженерным коммуникациям.

