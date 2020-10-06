«Кокон вакцинации»: Москвичам напомнили о необходимости прививки от гриппа

В столице продолжается масштабная вакцинация против гриппа. Жители Москвы могут сделать прививку во всех поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Детей до 18 лет можно прививать в детских поликлиниках. О том, что такое «кокон вакцинации», и зачем он нужен для новорожденных детей, рассказала главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Эльмира Каширина.

Она подчеркнула, что в том случае, если ребенок родился в срок и имеет нормальную массу тела, первые прививки ему делаются в роддоме – это вакцинация против туберкулеза и первая вакцинация против гепатита Б. Другие прививки проводятся детям в соответствии с календарем прививок.

«Вакцинацию против гриппа, к примеру, можно проводить только с 6 месяцев рождения. Но защитить новорожденного от этой инфекции – создать так называемый «кокон вакцинации» – могут родственники, которые будут находиться в его окружении. Им рекомендуется вакцинироваться против гриппа еще до появления на свет малыша, чтобы самим избежать заболевания и снизить риск заражения ребенка», - отметила Каширина.

Специалист обратила внимание на то, что защитный эффект от прививки формируется через две недели, поэтому позаботиться об этом стоит заблаговременно.