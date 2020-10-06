«Кокон вакцинации»: Москвичам напомнили о необходимости прививки от гриппа
В столице продолжается масштабная вакцинация против гриппа. Жители Москвы могут сделать прививку во всех поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Детей до 18 лет можно прививать в детских поликлиниках. О том, что такое «кокон вакцинации», и зачем он нужен для новорожденных детей, рассказала главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению Эльмира Каширина.
Она подчеркнула, что в том случае, если ребенок родился в срок и имеет нормальную массу тела, первые прививки ему делаются в роддоме – это вакцинация против туберкулеза и первая вакцинация против гепатита Б. Другие прививки проводятся детям в соответствии с календарем прививок.
«Вакцинацию против гриппа, к примеру, можно проводить только с 6 месяцев рождения. Но защитить новорожденного от этой инфекции – создать так называемый «кокон вакцинации» – могут родственники, которые будут находиться в его окружении. Им рекомендуется вакцинироваться против гриппа еще до появления на свет малыша, чтобы самим избежать заболевания и снизить риск заражения ребенка», - отметила Каширина.
Специалист обратила внимание на то, что защитный эффект от прививки формируется через две недели, поэтому позаботиться об этом стоит заблаговременно.
Ранее стало известно, что грипп может негативно повлиять на тяжесть заражения коронавирусом. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Она отметила, что COVID-19 и грипп – два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. По ее словам, если человек заразится обоими вирусами, то на организм будет оказана двойная нагрузка.
«В то же время время мутации коронавируса вызывают озабоченности. Сейчас описан не только D614G, но и новые мутации. Они еще хуже», — заявила специалист.
Баранова добавила, что новые штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который «был изначально».
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