Клуб «Адреналин Стадиум» в Москве опечатали за нарушения антиковидных мер
Клуб «Адреналин Стадиум» на севере Москвы опечатан. Поводом для этого послужили нарушение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений. Как отметил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Кирилл Максимкин, клубу грозит штраф до полумилионна рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Между тем, в начале октября в Stand Up Club #1 в центре Москвы было выявлено нарушение масочного режима. Заведению грозит штраф, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Руслан Блинов.
По его словам, проверка заведений на соблюдение масочного режима проводится в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина. Мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции.
Блинов отметил, что в стендап-клубе посетители также игнорировали социальную дистанцию на входе в заведение. Кроме того, гости заведения были без перчаток.Теперь суд вправе назначить клубу штраф от 100 до 300 тыс. рублей.
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