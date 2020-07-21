Смерч разнёс пляж в Сочи: видео
Сформировавшийся над морем смерч вышел на сушу в Адреском районе Сочи и прошёл по пляжу в Олимпийском парке, располагающемся в Имеретинской низменности.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию, на берегу смерч распался, обошлось без пострадавших. Тем не менее, было повреждено пляжное оборудование.
Очевидцы сняли смерч и его последствия на видео.
Пляж был закрыт, поскольку власти Сочи заранее выпустили штормовое предупреждение. Также сообщалось, что из-за равнозначной температуры воздуха и морской воды возможно формирование смерчей.
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