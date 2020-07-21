Смерч разнёс пляж в Сочи: видео

Сформировавшийся над морем смерч вышел на сушу в Адреском районе Сочи и прошёл по пляжу в Олимпийском парке, располагающемся в Имеретинской низменности.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию, на берегу смерч распался, обошлось без пострадавших. Тем не менее, было повреждено пляжное оборудование.

Очевидцы сняли смерч и его последствия на видео.

Пляж был закрыт, поскольку власти Сочи заранее выпустили штормовое предупреждение. Также сообщалось, что из-за равнозначной температуры воздуха и морской воды возможно формирование смерчей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Штормовое ПредупреждениеПляжиСочи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры