Смерч разнёс пляж в Сочи: видео

Сформировавшийся над морем смерч вышел на сушу в Адреском районе Сочи и прошёл по пляжу в Олимпийском парке, располагающемся в Имеретинской низменности.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию, на берегу смерч распался, обошлось без пострадавших. Тем не менее, было повреждено пляжное оборудование.

Очевидцы сняли смерч и его последствия на видео.