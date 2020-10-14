Камеры выявили опасные участки на дорогах Подмосковья

Система «Безопасный регион» помогает выявить опасные участки на дорогах в Подмосковье, заявил «Радио 1» зампред правительства региона Роман Катаев.

По его словам, камеры распознают номера машин и фиксируют нарушения, а записи потом служат хорошим доказательством при разборе аварий.

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Катаев отметил, что чаще всего ДТП происходили на перекрестках в Клину и Мытищах. Власти приняли решение установить на этих участках светофоры.

Всего же на областных дорогах работают около трех тысяч камер «Безопасного региона».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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