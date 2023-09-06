Камчатка отказалась от чешских самолётов L-410 из-за нехватки запчастей
Власти Камчатского края и единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» приняли решение не использовать самолёты L-410 чешского производства. Оно вызвано дефицитом запасных частей, информирует пресс-служба регионального правительства.
Проблемы возникли с так называемым параллельным импортом. В авиакомпании обещают заменить L-410 другими самолётами из собственного воздушного парка. Как отмечает RT, в Минпромторге подтвердили невозможность поставок требуемого оборудования, запчастей и агрегатов.
L-410 «Turbolet» - лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что Ан-2 «Кукурузники» отечественных авиакомпаний могут вскоре перестать летать из-за невозможности их технического обслуживания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru