Камчатка отказалась от чешских самолётов L-410 из-за нехватки запчастей

Власти Камчатского края и единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» приняли решение не использовать самолёты L-410 чешского производства. Оно вызвано дефицитом запасных частей, информирует пресс-служба регионального правительства.

Проблемы возникли с так называемым параллельным импортом. В авиакомпании обещают заменить L-410 другими самолётами из собственного воздушного парка. Как отмечает RT, в Минпромторге подтвердили невозможность поставок требуемого оборудования, запчастей и агрегатов.

L-410 «Turbolet» - лёгкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что Ан-2 «Кукурузники» отечественных авиакомпаний могут вскоре перестать летать из-за невозможности их технического обслуживания.

