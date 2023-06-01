«Как в 90-х»: глава Чукотки возмутился продажей яиц по паспорту

Причиной стал дефицит куриных яиц. Местным жителям их продают только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

«Яйца продают людям только по паспорту - подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности», - написал врио главы региона в своем Telegram-канале.

Кузнецов напомнил, что в Билибино строится птицефабрика. Он пообещал решить вопрос с субсидией на закупку комбикорма.

В Херсонской области 24 мая ввели регулирование цен на ряд товаров, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. Он уточнил, что мера действует на период военного положения, передает «Радиоточка НСН».

