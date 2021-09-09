Кафе и ресторанам Крыма разрешили работать до часа ночи
Власти Крыма на фоне снижения темпов распространения коронавируса разрешили заведениям общепита работать до 01:00. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее в республике действовали ограничения, согласно которым кафе и рестораны должны были закрываться к 23:00.
«Снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние недели позволило принять решение о продлении с сегодняшнего дня времени работы общепитов до часа ночи. Соответствующее изменение внесено в указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», — написал Аксенов в своем Teleram-канале.
Глава региона добавил, что все подобные решения принимаются после детального изучения вопроса с учетом возможных рисков, а также консультаций с Роспотребнадзором.
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