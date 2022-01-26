Кадыров заявил, что его место в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя свои высказывания по украинскому конфликту, подчеркнул, что говорил как «блогер», а не как глава республики, и напомнил, что не собирается переходить на федеральные должности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, его место «в Чеченской Республике», и он «никуда не уйдет». Он напомнил, что не намерен менять работу на федеральные должности «ни в качестве президента, ни в качестве министра».
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что главой государства, в которое в качестве субъекта входит и Чеченская республика, является Владимир Путин, поэтому принимать политические решения будет он.
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