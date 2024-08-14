Кабмин направит 600 млн рублей пострадавшим в Курской области

Правительство России выделит из резервного фонда до 600 млн рублей на единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Почти 900 тонн гумпомощи доставлено для жителей Курской области по линии МЧС

Отмечается, что единовременная выплата в регионе в рамках статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба составит 15 тысяч рублей.

«С учетом единовременной... помощи в 10 тыс. рублей общая сумма выплат составляет 25 тыс. рублей», — подчеркнули в правительстве.

Контролировать целевое использование средств будет МЧС.

Ранее кабмин выделил 1,8 млрд рублей на поддержку жителей Курской области, которые потеряли свое жилье и вынужденно оставили дома на фоне атак ВСУ, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьПравительство России

Горячие новости

Все новости

партнеры