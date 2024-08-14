Кабмин направит 600 млн рублей пострадавшим в Курской области
Правительство России выделит из резервного фонда до 600 млн рублей на единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что единовременная выплата в регионе в рамках статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба составит 15 тысяч рублей.
«С учетом единовременной... помощи в 10 тыс. рублей общая сумма выплат составляет 25 тыс. рублей», — подчеркнули в правительстве.
Контролировать целевое использование средств будет МЧС.
Ранее кабмин выделил 1,8 млрд рублей на поддержку жителей Курской области, которые потеряли свое жилье и вынужденно оставили дома на фоне атак ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru