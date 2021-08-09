В Подмосковье обустроят безопасные пешеходные переходы у школ и детсадов

До начала нового учебного года, к 25 августа, в Подмосковье безопасные пешеходные переходы обустроят у более чем 2,6 тыс. школ, колледжей и детских садов. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, приведение всех пешеходных переходов у образовательных учреждений проходит в соответствии с требованием ГОСТ. Для безопасности все учебные заведения внесены в навигатор. Водителей будут предупреждать, где необходимо снизить скорость и быть более внимательными.

Как отмечает «Радио 1», В целом, благодаря проводимым мерам за два последних года количество погибших детей в регионе сократилось на 38%.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов на пресс-конференции в НСН предложил ввести школьный экзамен на знание правил ПДД.

«У нас почему-то пешеходы не знают правил и не обязаны их знать. Именно поэтому Национальный автомобильный союз выступил с инициативой ввести в школьный аттестат предмет «Правила дорожного движения». Инициатива отличная. Это закроет довольно большое количество пешеходов, которые в школе изучат правила дорожного движения»,- отметил Шкуматов.

