Из-за прошедшего снегопада пробки в Москве составили 8 баллов

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также на участках Третьего транспортного кольца. На дорогах сейчас наблюдается гололедица и снежные заносы.

Скорость автомобильного потока на большинстве магистралей снижена из-за сложных условий.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы обратился к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дороге.

Ранее синоптики сообщили, что ночью в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Образовались снежные заносы и гололедица, сообщает РИА ФАН.



