Из-за прошедшего снегопада пробки в Москве составили 8 баллов

Загруженность дорог в Москве утром в четверг, 14 января, достигла 8 баллов из-за сильного снегопада, выпавшего ночью.

На данный момент сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует 7 баллов.

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Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также на участках Третьего транспортного кольца. На дорогах сейчас наблюдается гололедица и снежные заносы.

Скорость автомобильного потока на большинстве магистралей снижена из-за сложных условий.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы обратился к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дороге.

Ранее синоптики сообщили, что ночью в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Образовались снежные заносы и гололедица, сообщает РИА ФАН.


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