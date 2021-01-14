Из-за прошедшего снегопада пробки в Москве составили 8 баллов
Загруженность дорог в Москве утром в четверг, 14 января, достигла 8 баллов из-за сильного снегопада, выпавшего ночью.
На данный момент сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует 7 баллов.
Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также на участках Третьего транспортного кольца. На дорогах сейчас наблюдается гололедица и снежные заносы.
Скорость автомобильного потока на большинстве магистралей снижена из-за сложных условий.
Центр организации дорожного движения правительства Москвы обратился к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дороге.
Ранее синоптики сообщили, что ночью в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Образовались снежные заносы и гололедица, сообщает РИА ФАН.
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