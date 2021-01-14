Аномальный холод и метели пообещали синоптики жителям европейской части России

Снегопады, сильный ветер, аномальный холод, а также метели и снежные заносы ждут на этой неделе жителей европейской части России. Об этом заявили в Гидрометцентре.

В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае прогнозируется целый «букет неприятностей» в виде осадков, местами сильных, налипания мокрого снега, гололеда и гололедицы, метели и порывистого ветра, пишут «Известия».

В районе Сочи над Черным морем есть вероятность образования смерчей, в горах Кавказа порывы ветра могут достигать 32 метров в секунду.

Подмосковье утром четверга накроет снежная буря

На севере и северо-западе европейской части страны ударят аномальные морозы. В Архангельской области столбики термометров опустятся до - 35 градусов и ниже.

В Москве в четверг синоптики пообещали до -12 градусов. Также синоптики предупредили о снеге, метели, снежных заносах и гололедице. Местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, пишет «Газета.ру».

По данным Гидрометцентра, к вечеру температура воздуха понизится до -18...-16 градусов.

О том, какая погода ждёт жителей столицы в ближайшее время и когда может потеплеть, в эфире НСН рассказала ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПогодаГидрометцентр России
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