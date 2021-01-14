Аномальный холод и метели пообещали синоптики жителям европейской части России

Снегопады, сильный ветер, аномальный холод, а также метели и снежные заносы ждут на этой неделе жителей европейской части России. Об этом заявили в Гидрометцентре.

В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае прогнозируется целый «букет неприятностей» в виде осадков, местами сильных, налипания мокрого снега, гололеда и гололедицы, метели и порывистого ветра, пишут «Известия».

В районе Сочи над Черным морем есть вероятность образования смерчей, в горах Кавказа порывы ветра могут достигать 32 метров в секунду.