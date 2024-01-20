Из Крыма запустили автобусный маршрут Ялта - Мариуполь

«По многочисленным просьбам жителей ... запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут "Ялта−Мариуполь"», — указали в ведомстве.

По маршруту будут ежедневно ходить комфортабельные автобусы, предусмотрены остановки в том числе в Алуште, Симферополе, Джанкое, Мелитополе и Бердянске.

Как указали в Минтрансе Крыма, путь от начальной до конечной точки займет 10 часов.

«Стоимость билета до конечной станции — 2500 рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о проектировании новой железной дороги, которая свяжет Ростовскую область и Крым, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

