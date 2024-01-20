Из Крыма запустили автобусный маршрут Ялта - Мариуполь
Первый рейсовый автобус отправился 19 января в Мариуполь из Крыма. Об этом сообщило министерство транспорта республики.
«По многочисленным просьбам жителей ... запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут "Ялта−Мариуполь"», — указали в ведомстве.
По маршруту будут ежедневно ходить комфортабельные автобусы, предусмотрены остановки в том числе в Алуште, Симферополе, Джанкое, Мелитополе и Бердянске.
Как указали в Минтрансе Крыма, путь от начальной до конечной точки займет 10 часов.
«Стоимость билета до конечной станции — 2500 рублей», — добавили в ведомстве.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о проектировании новой железной дороги, которая свяжет Ростовскую область и Крым, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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