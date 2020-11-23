Источник рассказал о причинах визита сотрудников ФСБ к главе алтайского Пенсионного фонда
Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю пришли к главе регионального отделения Пенсионного фонда Борису Трофимову в связи с уголовным делом, фигурантом которого стал его сын. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Дело касается хищения 170 миллионов рублей, оно заведено в отношении руководства клиники «Добрый доктор».
По данным источника, Трофимов-младший скрывался от следствия, поэтому сотрудники ФСБ на прошлой неделе приходили в Пенсионный фонд к его отцу. При этом в отношении самого Бориса Трофимова никаких обысков не производилось.
Александр Трофимов занимает пост директора консультативно-диагностического центра «Добрый доктор». В многомиллионных хищениях подозревают его и еще двух руководителей клиники.
По данным следствия, они в течение пяти лет похищали деньги, предоставляя в местный фонд социального страхования подложные счета на медицинскую помощь, якобы оказанную по ОМС.
На данный момент все подозреваемые арестованы, также как и их имущество, деньги и счета.
В Волгоградской области ранее задержали телефонных аферистов, обманувших людей на 4 млн рублей по видом банковских сотрудников, пишет «Газета.ру».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru