Суд получил ходатайство об аресте вице-премьера Подмосковья Куракина

Следственный комитет намерен заключить под стражу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, который подозревается в коррупции, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

В сообщении говорится, что в суд поступило ходатайство следователя об избрании Куракину, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также следствие намерено заключить под стражу предполагаемых сообщников вице-премьера - экс-начальника ФГАУ «Оборонлес» Владислава Холодкова и главы АО «Мальтинский военный лесхоз» Максима Ан, которые также подозреваются в получении взятки. Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание от восьми до 15 лет колонии, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По информации газеты «Коммерсантъ», 17 ноября сотрудники СК и ФСБ провели обыск у Куракина. В настоящее время вице-премьер Подмосковья находится в ИВС, задержаны два его предполагаемых сообщника. Они подозреваются в преступлениях, связанных с военным имуществом, которые были совершены, когда Куракин был главой департамента имущественных отношений Минобороны РФ.

