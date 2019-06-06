Иркутский министр задержан по делу о вырубке леса в заказнике

В московском аэропорту Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области.

В ближайшее время министру будет предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечает «Свободная пресса».

По данным следствия, Шеверда организовал незаконную рубку леса в природном заказнике, сообщает Москва 24. В результате этих действий было вырублено 120 гектаров леса. Ущерб оценивается в 748 миллионов рублей.

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