Иркутский министр задержан по делу о вырубке леса в заказнике
В московском аэропорту Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СКР по Иркутской области.
В ближайшее время министру будет предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечает «Свободная пресса».
По данным следствия, Шеверда организовал незаконную рубку леса в природном заказнике, сообщает Москва 24. В результате этих действий было вырублено 120 гектаров леса. Ущерб оценивается в 748 миллионов рублей.
Ранее гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН прокомментировал смену губернатора Астраханской области.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Кудрин назвал арест Калви «шоком для российской экономики»
- Елена Малышева рассказала, как женщины убивают себя с помощью ножа и вилки
- В правительстве заверили, что «Яндекс» не пострадает
- Иркутский министр задержан по делу о вырубке леса в заказнике
- Экс-министр Украины рассказал, как Киев «кидал и обманывал» Москву