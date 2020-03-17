Иркутский мэр ушел в отставку
Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщает «Интерфакс», заявление градоначальника об отставке было рассмотрено и принято на внеочередном заседании думы Иркутска во вторник.
Ранее стало известно, что Бердников был назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы региона, пишет «Газета.ру».
Бердников стал мэром Иркутска в марте 2015 года.
Ранее сообщалось, что заместитель главы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в ходе задержания за взятку съел одну из улик. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело из-за взятки.
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