Иркутский чиновник съел улику во время задержания

Заместитель главы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в ходе задержания за взятку съел одну из улик, сообщает RT.

На кадрах, опубликованных Следственным комитетом РФ, видно как мужчина что-то жует, пытаясь продвинуть содержимое рта в глотку. Он облизывает пальцы, пытается проглотить съеденное, но начинает кашлять.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. По делу кроме замруководителя Управления Россельхознадзора проходят и другие должностные лица. Все они задержаны правоохранителями.

По версии следствия, 28 февраля чиновник получил от бизнесмена взятку в размере 160 тыс. рублей в обмен на фито-санитарные сертификаты, необходимые для экспорта лесной продукции. В ходе проведенных обысков в рамках этого дела были изъяты деньги и документы, кабинете одного из подозреваемых найден кокаин.

