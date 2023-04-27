Инвестор построит офис с кафе на юго-западе Москвы

Строительство офиса с кафе запланировано по адресу: Нагорная улица, владение 6, что в районе Котловка (ЮЗАО). Это будет трехэтажное здание суммарной площадью не более 1,5 тысячи «квадратов». Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Проект изменений в правила землепользования и застройки для этого объекта утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Княжевской, высота здания составит до 15 метров. Здесь планируется разместить офисы и точку общественного питания. Это позволит создать новые рабочие места для москвичей и разнообразить городскую среду, подчеркнула председатель Москомархитектуры.

Отмечается, что разработка более подробного проекта будет вестись на последующих стадиях. Инвестор-застройщик определится по итогам торгов.

