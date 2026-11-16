Инвестиции в программу арендного жилья на Дальнем Востоке превысили 87 миллиардов рублей

По программе доступного арендного жилья в ДФО и Арктической зоне РФ построено почти 12 тысяч квартир, более 6 тысяч из них в девяти регионах округа уже заселены. Инвестиции ДОМ.РФ в программу составили 87 млрд рублей. Сенатор от Приморского края Александр Ролик в комментарии НСН назвал программу важным инструментом закрепления кадров на Дальнем Востоке.

«Льготная аренда — это не просто жильё по доступной цене, это возможность для человека обустроиться на новом месте, не беря сразу ипотеку. Для Дальнего Востока, где мы боремся за каждого специалиста, это принципиально важно: люди приезжают, видят эти комфортные условия — и остаются», — заявил Александр Ролик.

Жильё по цене существенно ниже рыночной предоставляется востребованным специалистам, студентам, молодым семьям и военнослужащим. Программа реализуется совместно Минвостокразвития и ДОМ.РФ. Помимо арендного жилья, ведомства совместно реализуют 21 проект комплексного развития территорий и 31 инфраструктурный проект.

«Человек, который снимает квартиру по льготной ставке, одновременно копит на первоначальный взнос. А значит, через несколько лет он уже может воспользоваться дальневосточной ипотекой и стать собственником. Это выстроенная цепочка, а не разовая мера», — подчеркнул сенатор.

Ранее Ролик сообщал, что налоговые выплаты резидентов экономических зон с преференциальными режимами на Дальнем Востоке и в Арктики уже превысили государственные вложения.

